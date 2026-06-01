Atelier d’éveil – Motricité, Périscolaire, Maizières-lès-Vic

Atelier d’éveil – Motricité Lundi 22 juin, 09h00 Périscolaire Moselle

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-22T09:00:00+02:00 – 2026-06-22T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-22T09:00:00+02:00 – 2026-06-22T11:00:00+02:00

Animation gratuite à destination des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur(s) parents(s) ou de leur assistant(e) maternel(le).

AU programme: jeu de sable, parcours de motricité, petits jeux de kermesse….

Périscolaire 29 Grande Rue – Maizières-lès-Vic Maizières-lès-Vic 57810 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.741 »}]

Venez partager un temps avec vos enfants et ceux que vous accueillez autour de jeux extérieurs.