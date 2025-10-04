Atelier d’éveil musical 4 / 6 ans Bibliothèque Italie Paris

Atelier d’éveil musical 4 / 6 ans Bibliothèque Italie Paris samedi 4 octobre 2025.

Un atelier ludique pour initier les plus jeunes aux différents sons et instruments tout en les familiarisant à l’univers de la musique classique.

Un atelier d’éveil musical sur le thème des animaux dans la musique classique.

Le samedi 04 octobre 2025

de 11h00 à 12h00

gratuit Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 6 ans.

Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris