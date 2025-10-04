Atelier d’éveil musical 4 / 6 ans Bibliothèque Italie Paris
Atelier d’éveil musical 4 / 6 ans Bibliothèque Italie Paris samedi 4 octobre 2025.
Un atelier ludique pour initier les plus jeunes aux différents sons et instruments tout en les familiarisant à l’univers de la musique classique.
Un atelier d’éveil musical sur le thème des animaux dans la musique classique.
Le samedi 04 octobre 2025
de 11h00 à 12h00
gratuit Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-04T14:00:00+02:00
fin : 2025-10-04T15:00:00+02:00
Date(s) : 2025-10-04T11:00:00+02:00_2025-10-04T12:00:00+02:00
Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris