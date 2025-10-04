Atelier d’éveil musical 9 mois / 3 ans Bibliothèque Italie Paris

Atelier d’éveil musical 9 mois / 3 ans Bibliothèque Italie Paris samedi 4 octobre 2025.

Un atelier ludique pour initier les tout-petits aux différents sons et instruments tout en familiarisant les petites oreilles à l’univers de la musique classique.

Un atelier d’éveil musical pour les tout-petits sur le thème des animaux dans la musique classique.

Le samedi 04 octobre 2025

de 10h00 à 10h45

gratuit Public tout-petits. A partir de 1 ans. Jusqu’à 3 ans.

début : 2025-10-04T13:00:00+02:00

fin : 2025-10-04T13:45:00+02:00

Date(s) : 2025-10-04T10:00:00+02:00_2025-10-04T10:45:00+02:00

Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris