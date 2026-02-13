Atelier d’éveil musical avec Monsieur Tchikeutchik, Bibliothèque Champfleury, Avignon
Atelier d’éveil musical avec Monsieur Tchikeutchik Vendredi 20 février, 09h30, 10h30 Bibliothèque Champfleury Vaucluse
Entrée gratuite sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-20T09:30:00+01:00 – 2026-02-20T10:15:00+01:00
Fin : 2026-02-20T10:30:00+01:00 – 2026-02-20T11:15:00+01:00
Dans la continuité de l’album « La petite coccinelle » de Delphine Chedru, Watsu Sound vous propose une séance d’éveil musical autour de l’ambiance du jardin. François Lemaire de la compagnie Watsu Sound, artiste et musicien est habitué à animer des séances d’éveil musical dès le plus jeune âge.
Bibliothèque Champfleury Rue Marie Madeleine 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Ouest Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 82 62 12
Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30
Mercredi de 10h à 12h et de 13h à 18h ORIZO : ligne C2, arrêt Jules Ferry
Atelier musique Tout petits Les p’tites zoreilles