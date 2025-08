Atelier d’éveil musical Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Atelier d’éveil musical Bibliothèque Maurice Genevoix Paris samedi 15 novembre 2025.

Maria Fonzino, artiste italienne poète, musicienne et danseuse, reprend ses quartiers à la bibliothèque Maurice Genevoix pour initier les plus petits à la musique. un instant à ne pas rater pour partager un doux et swing moment avec ses bout’choux !

Atelier d’éveil musical pour les tout-petits !

Le samedi 15 novembre 2025

de 10h30 à 11h15

gratuit

Inscriptions sur place auprès des bibliothécaires, par téléphone au 01 46 07 35 05 ou par mail à bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr

Public tout-petits.

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/ https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/