Atelier d’éveil musical Bibliothèque municipale Dinan

Proposé par Euriell Aubry, d’En soi des sons

Pour notre plus grand plaisir !

Nous allons partager avec les enfants des moments pleins de rayons de soleil.

Parce qu’avant la parole, la musique nous fait vivre ensemble des histoires de toutes sortes.

Prendre ce temps avec votre enfant, découvrir des nouvelles façons de communiquer, s’inventer des pauses dans le présent.

Sur inscription auprès de l’intervenante .

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 62 11 36 84

