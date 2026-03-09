Atelier d’éveil musical, théâtre et chorale Conservatoire André Messager Montluçon
Atelier d’éveil musical, théâtre et chorale Conservatoire André Messager Montluçon vendredi 3 avril 2026.
Atelier d’éveil musical, théâtre et chorale
Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 17:00:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
.
Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 30 conservatoire.accueil@agglo-montlucon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier d’éveil musical, théâtre et chorale Montluçon a été mis à jour le 2026-03-09 par Montluçon Tourisme