Atelier d’éveil Périscolaire Bioncourt

Atelier d’éveil Lundi 2 février 2026, 09h00 Périscolaire Moselle

Sur inscription

Début : 2026-02-02T09:00:00+01:00 – 2026-02-02T11:00:00+01:00

Venez partager un temps avec vos enfants et ceux que vous accueillez autour de comptines et d’animation thématique.

Les enfants (et les adultes) vont pouvoir découvrir l’argile et donner un nouveau souffle au sens du toucher.

Périscolaire Bioncourt Bioncourt 57170 Moselle Grand Est

Animation gratuite à destination des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur(s) parents(s) ou de leur assistant(e) maternel(le).