Atelier d’éveil Périscolaire Delme mardi 16 décembre 2025.

Atelier d’éveil Mardi 16 décembre, 09h00 Périscolaire Moselle

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-16T09:00:00 – 2025-12-16T11:00:00
Fin : 2025-12-16T09:00:00 – 2025-12-16T11:00:00

Périscolaire Rue Saint Exupéry – Delme Delme 57590 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.71 »}]
Animation gratuite à destination des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur(s) parents(s) ou de leur assistant(e) maternel(le).