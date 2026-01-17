Atelier d’éveil, Périscolaire, Delme

Atelier d’éveil Jeudi 26 mars, 09h00 Périscolaire Moselle

Sur inscription

Début : 2026-03-26T09:00:00+01:00 – 2026-03-26T11:00:00+01:00

Fin : 2026-03-26T09:00:00+01:00 – 2026-03-26T11:00:00+01:00

Venez partager un temps avec vos enfants et ceux que vous accueillez autour de comptines et d’animation thématique.

Un moment de partage autour de puzzles et de jeux pour développer la motricité fine des enfants !

Périscolaire Rue Saint Exupéry – Delme Delme 57590 Moselle Grand Est
Email: rpe@cc-saulnois.fr
Téléphone: 06.26.74.03.71

Animation gratuite à destination des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur(s) parents(s) ou de leur assistant(e) maternel(le).