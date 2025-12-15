Atelier d’éveil Périscolaire Dieuze

Atelier d’éveil Jeudi 19 février 2026, 09h00 Périscolaire Moselle

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T09:00:00+01:00 – 2026-02-19T11:00:00+01:00

Fin : 2026-02-19T09:00:00+01:00 – 2026-02-19T11:00:00+01:00

Venez partager un temps avec vos enfants et ceux que vous accueillez autour de comptines et d’animation thématique.

La thématique abordée sera Carnaval et les enfants pourront créer leur Arlequin et le décorer avec différentes matières et couleurs.

Périscolaire 183 Rue Edmond About – Dieuze Dieuze 57260 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.71 »}]

Animation gratuite à destination des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur(s) parents(s) ou de leur assistant(e) maternel(le).