Atelier d’éveil, Périscolaire, Francaltroff mardi 24 mars 2026.
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-24T09:00:00+01:00 – 2026-03-24T11:00:00+01:00
Fin : 2026-03-24T09:00:00+01:00 – 2026-03-24T11:00:00+01:00
Venez partager un temps avec vos enfants et ceux que vous accueillez autour de comptines et d’animation thématique.
Au programme: atelier sur le thème de « La chenille qui fait des trous ».
Périscolaire 29 Rue des Jardins – Francaltroff Francaltroff 57670 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.71 »}]
Animation gratuite à destination des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur(s) parents(s) ou de leur assistant(e) maternel(le).