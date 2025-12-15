Atelier d’éveil Périscolaire Val-de-Bride

Atelier d’éveil Lundi 19 janvier 2026, 09h00 Périscolaire Moselle

Sur inscription

Venez partager un temps avec vos enfants et ceux que vous accueillez autour de comptines et d’animation thématique.

Une animation de transvasement afin de créer un joli bonhomme de neige en chaussette !

Périscolaire Rue du Moulin 57260 – Val-de-Bride Val-de-Bride 57260 Moselle Grand Est

Animation gratuite à destination des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur(s) parents(s) ou de leur assistant(e) maternel(le).