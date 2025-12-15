Atelier d’éveil Périscolaire Vibersviller
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-13T09:00:00+01:00 – 2026-02-13T11:00:00+01:00
Venez partager un temps avec vos enfants et ceux que vous accueillez autour de comptines et d’animation thématique.
Les enfants pourront découvrir le play maïs, créer et s’amuser !
Périscolaire vibersviller Vibersviller 57670 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.71 »}]
Animation gratuite à destination des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur(s) parents(s) ou de leur assistant(e) maternel(le).