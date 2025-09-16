Atelier d’éveil-psychomotricité pour les 0 à 2 ans, au Centre social Martin Luther King Livron-sur-Drôme

square martin luther king Livron-sur-Drôme Drôme

Début : 2025-09-16 09:00:00

fin : 2025-12-16 11:30:00

2025-09-16 2025-10-14 2025-11-18 2025-12-16

Atelier psychomoteur. Présence d’une psychomotricienne diplômée. Espace adapté à la motricité de l’enfant et point d’écoute. Gratuit, anonyme et libre d’accès. Public: famille avec des enfants de 0 à 24 mois.

Conseil individuel.

square martin luther king Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 16 61 centresocial@mairie-livron.fr

English :

Psychomotor workshop. Presence of a qualified psychomotrician. Space adapted to children?s motor skills and listening point. Free, anonymous and open to all. Public: families with children aged 0-24 months.

Individual advice.

German :

Psychomotorisches Atelier. Eine diplomierte Psychomotorikerin ist anwesend. Der Motorik des Kindes angepasster Raum und Anlaufstelle. Kostenlos, anonym und frei zugänglich. Zielgruppe: Familien mit Kindern im Alter von 0 bis 24 Monaten.

Individuelle Beratung.

Italiano :

Laboratorio psicomotorio. Presenza di uno psicomotricista qualificato. Spazio adattato alle capacità motorie e al punto di ascolto dei bambini. Gratuito, anonimo e aperto a tutti. Pubblico: famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 24 mesi.

Consulenza individuale.

Espanol :

Taller de psicomotricidad. Presencia de un psicomotricista cualificado. Espacio adaptado a la motricidad de los niños y al punto de escucha. Gratuito, anónimo y abierto a todos. Público: familias con niños de 0 a 24 meses.

Asesoramiento individual.

