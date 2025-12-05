Atelier d’éveil Salle de la mairie Virming

Atelier d’éveil Vendredi 5 décembre, 09h00 Salle de la mairie Moselle

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-05T09:00:00 – 2025-12-05T11:00:00

Fin : 2025-12-05T09:00:00 – 2025-12-05T11:00:00

Venez partager un moment de douceur et de légèreté autour d’une animation sur le thème de Noël.

Salle de la mairie 34 rue principale – Virming Virming 57340 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.71 »}]

Animation gratuite à destination des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur(s) parents(s) ou de leur assistant(e) maternel(le).