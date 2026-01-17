Atelier d’éveil, Salle des fêtes, Buhl-Lorraine

Atelier d’éveil Jeudi 19 mars, 09h30 Salle des fêtes Moselle

Sur inscription

Dans le cadre de la Semaine Nationale Petite Enfance, la PSMI, en partenariat avec les 3 Relais Petite Enfance de Moselle Sud (le RPE du Saulnois, le RPE de Sarrebourg Moselle Sud et le RPE du Pays de Phalsbourg) vous proposent une animation, pour échanger sur le thème « Des équilibres » dans divers temps de la petite enfance (sommeil, repas, gestion des émotions, équilibre moteur…).

Salle des fêtes Buhl Lorraine Buhl-Lorraine 57400 Moselle Grand Est

Animation gratuite à destination des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur(s) parents(s) ou de leur assistant(e) maternel(le).