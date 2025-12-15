Atelier d’éveil Salle des fêtes Riche
Atelier d’éveil Salle des fêtes Riche jeudi 29 janvier 2026.
Atelier d’éveil Jeudi 29 janvier 2026, 09h00 Salle des fêtes Moselle
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-01-29T09:00:00+01:00 – 2026-01-29T11:00:00+01:00
Fin : 2026-01-29T09:00:00+01:00 – 2026-01-29T11:00:00+01:00
Venez partager un temps avec vos enfants et ceux que vous accueillez autour de comptines et d’animation thématique.
Une animation peinture pour créer un bonhomme de neige « fondu ».
Salle des fêtes 1 rue Donzenac – Riche Riche 57340 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.71 »}]
Animation gratuite à destination des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur(s) parents(s) ou de leur assistant(e) maternel(le).