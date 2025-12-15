Atelier d’éveil Salle des fêtes Riche

Atelier d’éveil Jeudi 29 janvier 2026, 09h00 Salle des fêtes Moselle

Sur inscription

Début : 2026-01-29T09:00:00+01:00 – 2026-01-29T11:00:00+01:00

Fin : 2026-01-29T09:00:00+01:00 – 2026-01-29T11:00:00+01:00

Venez partager un temps avec vos enfants et ceux que vous accueillez autour de comptines et d’animation thématique.

Une animation peinture pour créer un bonhomme de neige « fondu ».

Salle des fêtes 1 rue Donzenac – Riche Riche 57340 Moselle Grand Est rpe@cc-saulnois.fr 06.26.74.03.71

Animation gratuite à destination des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur(s) parents(s) ou de leur assistant(e) maternel(le).