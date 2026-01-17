Atelier d’éveil, Salle des fêtes, Riche
Atelier d’éveil, Salle des fêtes, Riche jeudi 26 février 2026.
Atelier d’éveil Jeudi 26 février, 09h30 Salle des fêtes Moselle
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-26T09:30:00+01:00 – 2026-02-26T11:00:00+01:00
Fin : 2026-02-26T09:30:00+01:00 – 2026-02-26T11:00:00+01:00
La Maison des 1000 Premiers jours vous donne rendez-vous pour son atelier « Petites mains d’hiver » de 0 à 3 ans.
Jeudi 26 Février à la salle des fêtes de RICHE 9H30 à 11h.
Inscription obligatoire au 06.56.78.79.11
Nadège
Salle des fêtes 1 rue Donzenac – Riche Riche 57340 Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06.56.78.79.11 »}]
Petites mains d’hiver