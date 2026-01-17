Atelier d’éveil, Salle des fêtes, Riche

Atelier d’éveil Jeudi 26 février, 09h30 Salle des fêtes Moselle

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-26T09:30:00+01:00 – 2026-02-26T11:00:00+01:00

Fin : 2026-02-26T09:30:00+01:00 – 2026-02-26T11:00:00+01:00

La Maison des 1000 Premiers jours vous donne rendez-vous pour son atelier « Petites mains d’hiver » de 0 à 3 ans.

Jeudi 26 Février à la salle des fêtes de RICHE 9H30 à 11h.

Inscription obligatoire au 06.56.78.79.11

Nadège

Salle des fêtes 1 rue Donzenac – Riche Riche 57340 Moselle Grand Est 06.56.78.79.11

Petites mains d’hiver