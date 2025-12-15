Atelier d’éveil Salle des fêtes Vittersbourg
Atelier d’éveil Salle des fêtes Vittersbourg mardi 27 janvier 2026.
Atelier d’éveil Mardi 27 janvier 2026, 09h00 Salle des fêtes Moselle
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-01-27T09:00:00+01:00 – 2026-01-27T11:00:00+01:00
Fin : 2026-01-27T09:00:00+01:00 – 2026-01-27T11:00:00+01:00
Venez partager un temps avec vos enfants et ceux que vous accueillez autour de comptines et d’animation thématique.
Une animation peinture pour créer un bonhomme de neige « fondu ».
Salle des fêtes Vittersbourg
Vittersbourg 57670 Moselle Grand Est
rpe@cc-saulnois.fr
06.26.74.03.71
Animation gratuite à destination des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur(s) parents(s) ou de leur assistant(e) maternel(le).