Atelier d’éveil, Salle des fêtes, Vittersbourg mardi 21 avril 2026.
Sur inscription
Début : 2026-04-21T09:00:00+02:00 – 2026-04-21T11:00:00+02:00
Fin : 2026-04-21T09:00:00+02:00 – 2026-04-21T11:00:00+02:00
Venez partager un temps avec vos enfants et ceux que vous accueillez autour de comptines et d’animation thématique.
Au programme: peinture avec différents outils et sur plusieurs supports pour faire varier les plaisirs.
Salle des fêtes Vittersbourg Vittersbourg 57670 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.71 »}]
Animation gratuite à destination des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur(s) parents(s) ou de leur assistant(e) maternel(le).