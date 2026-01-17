Atelier d’éveil, Salle polyvalente, Metting
Atelier d’éveil, Salle polyvalente, Metting vendredi 20 mars 2026.
Atelier d’éveil Vendredi 20 mars, 09h30 Salle polyvalente Moselle
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-20T09:30:00+01:00 – 2026-03-20T11:30:00+01:00
Fin : 2026-03-20T09:30:00+01:00 – 2026-03-20T11:30:00+01:00
Dans le cadre de la Semaine Nationale Petite Enfance, la PSMI, en partenariat avec les 3 Relais Petite Enfance de Moselle Sud (le RPE du Saulnois, le RPE de Sarrebourg Moselle Sud et le RPE du Pays de Phalsbourg) vous propose 2 animations, pour échanger sur le thème de l’équilibre » dans divers temps de la petite enfance (sommeil, repas, gestion des émotions, équilibre moteur…).
Salle polyvalente 57B rue boesch Metting 57370 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.71 »}]
Animation gratuite à destination des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur(s) parents(s) ou de leur assistant(e) maternel(le).