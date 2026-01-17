Atelier d’éveil, Salle polyvalente, Metting

Atelier d’éveil Vendredi 20 mars, 09h30 Salle polyvalente Moselle

Sur inscription

Dans le cadre de la Semaine Nationale Petite Enfance, la PSMI, en partenariat avec les 3 Relais Petite Enfance de Moselle Sud (le RPE du Saulnois, le RPE de Sarrebourg Moselle Sud et le RPE du Pays de Phalsbourg) vous propose 2 animations, pour échanger sur le thème de l’équilibre » dans divers temps de la petite enfance (sommeil, repas, gestion des émotions, équilibre moteur…).

Salle polyvalente 57B rue boesch Metting 57370 Moselle Grand Est

Animation gratuite à destination des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur(s) parents(s) ou de leur assistant(e) maternel(le).