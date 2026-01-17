Atelier d’éveil, Salles des Associations, Vic-sur-Seille
Atelier d’éveil, Salles des Associations, Vic-sur-Seille jeudi 12 février 2026.
Atelier d’éveil Jeudi 12 février, 09h30 Salles des Associations Moselle
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-12T09:30:00+01:00 – 2026-02-12T11:00:00+01:00
Fin : 2026-02-12T09:30:00+01:00 – 2026-02-12T11:00:00+01:00
La Maison des 1000 Premiers jours vous donne rendez-vous pour son atelier « Mon coeur en couleur » de 0 à 3 ans.
Jeudi 12 Février à la maison des associations de VIC-SUR-SEILLE.
Inscription obligatoire au 06.56.78.79.11
Nadège
Salles des Associations 8 rue de l’abattoir – Vic-sur-Seille Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06.56.78.79.11 »}]
Atelier Mon coeur en couleur