Atelier d’éveil, Salles des Associations, Vic-sur-Seille

Atelier d’éveil Jeudi 12 février, 09h30 Salles des Associations Moselle

Sur inscription

Début : 2026-02-12T09:30:00+01:00 – 2026-02-12T11:00:00+01:00

Fin : 2026-02-12T09:30:00+01:00 – 2026-02-12T11:00:00+01:00

La Maison des 1000 Premiers jours vous donne rendez-vous pour son atelier « Mon coeur en couleur » de 0 à 3 ans.

Jeudi 12 Février à la maison des associations de VIC-SUR-SEILLE.

Inscription obligatoire au 06.56.78.79.11

Nadège

Salles des Associations 8 rue de l'abattoir – Vic-sur-Seille Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est

Atelier Mon coeur en couleur