Atelier d’éveil sensoriel « Baby-touch » par les Doigts qui rêvent Bibliothèque Astrid Lindgren Paris samedi 14 février 2026.
Cet atelier propose différents espaces sensoriels à explorer avec une découverte de livres tactiles en tissu, de matières et textures étonnantes qui participent au développement des sens, comme le toucher, la vue ou l’ouïe.
À 15h pour les de 9-18 mois
Puis à 16h pour les 20-36 mois
Sur inscription
Le samedi 14 février 2026
de 16h00 à 16h45
Le samedi 14 février 2026
de 15h00 à 15h45
gratuit
Inscriptions ouvertes deux semaines à l’avance.
Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.
Bibliothèque Astrid Lindgren 42 rue Petit 75019 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-astrid-lindgren-1749 +33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/
