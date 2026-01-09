Cet atelier propose différents espaces sensoriels à explorer avec une découverte de livres tactiles en tissu, de matières et textures étonnantes qui participent au développement des sens, comme le toucher, la vue ou l’ouïe.

À 15h pour les de 9-18 mois

Puis à 16h pour les 20-36 mois

Sur inscription

Le doigts qui rêvent ; Crédits : DR

Découvrez des espaces sensoriels à explorer.

Le samedi 14 février 2026

de 16h00 à 16h45

Le samedi 14 février 2026

de 15h00 à 15h45

gratuit

Inscriptions ouvertes deux semaines à l’avance.

Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-14T17:00:00+01:00

fin : 2026-02-14T17:45:00+01:00

Date(s) : 2026-02-14T15:00:00+02:00_2026-02-14T15:45:00+02:00;2026-02-14T16:00:00+02:00_2026-02-14T16:45:00+02:00

Bibliothèque Astrid Lindgren 42 rue Petit 75019 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-astrid-lindgren-1749 +33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Astrid Lindgren et trouvez le meilleur itinéraire

