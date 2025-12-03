Atelier d’éveil sensoriel « Baby-touch » par les doigts qui rêvent Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris
Atelier d’éveil sensoriel « Baby-touch » par les doigts qui rêvent Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris samedi 14 février 2026.
Espaces sensoriels à explorer
Les enfants évoluent, tour à tour, entre 4 à 5 modules d’activité. Ils y découvrent des livres tactiles en tissu, des matières et textures étonnantes, des « Astuces de Claudette » (sacs sensoriels, gants texturés – doux, rugueux et lisses – , bouteilles d’éveil sensoriel, tableaux bigoudis, …) ; et ont ainsi une première approche des notions de taille, forme, texture, poids…
Ces découvertes participent au développement des sens, comme le toucher, la vue ou l’ouïe.
MOIS DU LIVRE ET DE LA PETITE ENFANCE dans le 19ème 2026 : Cette année on parle de l’éveil à la différence chez les tout-petits, au programme des rondes des histoires, des ateliers de sensorialité visuelle et tactile, et un rendez-vous pour les parents.
Le samedi 14 février 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit
sur réservation dans la limite des places disponibles
Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.
Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris
https://bibliotheques.paris.fr/ +33142084915 bibliotheque.dreyfusweill@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill/ https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill/