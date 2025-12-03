Espaces sensoriels à explorer

Les enfants évoluent, tour à tour, entre 4 à 5 modules d’activité. Ils y découvrent des livres tactiles en tissu, des matières et textures étonnantes, des « Astuces de Claudette » (sacs sensoriels, gants texturés – doux, rugueux et lisses – , bouteilles d’éveil sensoriel, tableaux bigoudis, …) ; et ont ainsi une première approche des notions de taille, forme, texture, poids…

Ces découvertes participent au développement des sens, comme le toucher, la vue ou l’ouïe.

Le doigts qui rêvent ; Crédits : DR

MOIS DU LIVRE ET DE LA PETITE ENFANCE dans le 19ème 2026 : Cette année on parle de l’éveil à la différence chez les tout-petits, au programme des rondes des histoires, des ateliers de sensorialité visuelle et tactile, et un rendez-vous pour les parents.

Le samedi 14 février 2026

de 10h00 à 12h00

gratuit

sur réservation dans la limite des places disponibles

Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-14T11:00:00+01:00

fin : 2026-02-14T13:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-14T10:00:00+02:00_2026-02-14T12:00:00+02:00

Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris

https://bibliotheques.paris.fr/ +33142084915 bibliotheque.dreyfusweill@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill/ https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill/