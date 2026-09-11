Atelier : devenez acteur du patrimoine durant une journée, Écomusée de Cuzals, Sauliac-sur-Célé

Informations pratiques

Atelier : devenez acteur du patrimoine durant une journée Dimanche 20 septembre, 10h00 Écomusée de Cuzals Lot

Enfants à partir de 12 ans. Gratuit. Sur réservation. Limité à 10 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Cette année, le thème « Patrimoine en danger » vous invite à participer à un véritable chantier de sauvegarde des collections et à devenir, le temps d’une journée, gardien d’un patrimoine commun.

Démontage, prise de cotes, étiquetage, dépoussiérage et conditionnement : l’écomusée vous ouvre exceptionnellement les portes de ses chantiers et de ses collections méconnues.

Accessible à tous, cet atelier permet de découvrir le patrimoine local, les principes d’un chantier des collections et les enjeux de la conservation préventive, tout en contribuant concrètement à un projet de territoire.

Prévoir un pique-nique pour le repas du midi.

Attention : l’Écomusée de Cuzals est fermé au public. L’accès est possible uniquement dans le cadre de cet atelier, sur inscription.

Écomusée de Cuzals Route de Cuzals, 46330 Sauliac-sur-Célé, France Sauliac-sur-Célé 46330 Lot Occitanie 0582110446 https://musees.lot.fr/ecomus%C3%A9e-de-cuzals [{« type »: « link », « value »: « https://lot.fr/planete-lot »}] La muséographie s’organise sur une dizaine d’hectares autour de différents thèmes :

– l’habitat avec la reconstitution intégrale de deux fermes, l’une dite d’Ancien Régime, l’autre correspondant au début du XXe siècle, et l’espace architectural du bâti quercynois ;

– la vie rurale en Quercy avec ses différentes composantes : la vie paysanne organisée autour des métiers et des productions liés à l’agriculture, l’élevage, la vie artisanale présentée à partir de l’ensemble des activités liées aux domaines agricoles (vannier, cordier, etc.), aux métiers du bâtiments (carrier, maçon, charpentier, forgeron, menuisier, tourneur, etc.) et aux fonctions exogènes participant à la vie du monde rural (comme par exemple la diffusion des idées et du progrès agricole par l’imprimerie), la vie pré-industrielle conçue autour de nombreuses petites industries concentrées sur quelques pôles (la terre, la pierre, la paille, le feutre, etc.) ;

– le machinisme et la mécanisation agricoles avec une série unique d’engins mécaniques classiques (tracteur, moissonneuse, lieuse, etc.) et d’engins de charroi, ou résultant des inventivité locale pour une adaptation aux impératifs du monde rural.

Cette année, le thème « Patrimoine en danger » vous invite à participer à un véritable chantier de sauvegarde des collections et à devenir, le temps d’une journée, gardien d’un patrimoine commun.

©Département du Lot