Melle

Atelier devenez chef·fe anti-gaspi

5 Rue du Bourgneuf Melle Deux-Sèvres

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Les ateliers de la simplicité organisent différents ateliers pratiques ce printemps, les 25 avril, 30 mai et 27 juin.

L’atelier devenez chef·fe anti-gaspi consiste à cuisiner un apéro en zéro gaspi et zéro déchet. Au menu ; cuisine de pesto de fanes, pancakes aux épluchures et à la chapelure de pain dur, tartinade zéro gaspi et jus de fruits, de quoi se régaler sans faire de déchet.

Ces animations sont payantes et sur inscriptions, de 12e à 20e selon les ressources. .

5 Rue du Bourgneuf Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Atelier devenez chef·fe anti-gaspi

L’événement Atelier devenez chef·fe anti-gaspi Melle a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Pays Mellois