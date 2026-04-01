Atelier devenez chef·fe anti-gaspi Melle
Atelier devenez chef·fe anti-gaspi Melle samedi 25 avril 2026.
Melle
Atelier devenez chef·fe anti-gaspi
5 Rue du Bourgneuf Melle Deux-Sèvres
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 12:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Les ateliers de la simplicité organisent différents ateliers pratiques ce printemps, les 25 avril, 30 mai et 27 juin.
L’atelier devenez chef·fe anti-gaspi consiste à cuisiner un apéro en zéro gaspi et zéro déchet. Au menu ; cuisine de pesto de fanes, pancakes aux épluchures et à la chapelure de pain dur, tartinade zéro gaspi et jus de fruits, de quoi se régaler sans faire de déchet.
Ces animations sont payantes et sur inscriptions, de 12e à 20e selon les ressources. .
5 Rue du Bourgneuf Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Atelier devenez chef·fe anti-gaspi
L’événement Atelier devenez chef·fe anti-gaspi Melle a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Pays Mellois
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