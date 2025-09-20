Atelier « Devenez le meilleur bâtisseur ! « Espace Média Grand Narbonne Narbonne

Atelier « Devenez le meilleur bâtisseur ! « Samedi 20 septembre, 15h00, 16h00 Espace Média Grand Narbonne Aude

Gratuit. Réservation obligatoire. Séance de 15h : pour les 8-14 ans, séance de 16h : Dès 14 ans.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Plongez dans 7 Wonders Architects et soyez le premier à bâtir l’une des Sept Merveilles du monde antique.

Attention à la gestion des ressources… et aux voisins belliqueux !

Espace Média Grand Narbonne 1 Boulevard Frédéric Mistral, 11100 Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie 04 68 43 40 40 https://mediatheques.legrandnarbonne.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 43 40 40 »}] Sur place ou à emporter, la culture et les loisirs s’offrent à tous les âges et toutes les envies. Vous êtes lecteurs, passionnés de musique, cinéphiles ou tout simplement curieux ? Vous venez seul, en famille, retrouver des amis, assister à un spectacle ? L’Espace Média est un lieu ouvert à tous, il n’est pas nécessaire d’être inscrit pour venir y passer du temps, s’y retrouver, lire sur place, travailler, jouer ou rêver ! Profitez pleinement des services offerts : l’équipe est présente pour tout renseignement sur les collections, les événements en passant par les informations pratiques. Accès gratuit

© Espace Média