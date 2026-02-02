Atelier Devenir une œuvre d’art ! chemin du château Cadaujac

Atelier Devenir une œuvre d’art !

chemin du château Micro-folie Cadaujac Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Près une courte visite commentée des œuvres, chacun se transforme en figure d’œuvre d’art et imagine, avec l’aide de l’intelligence artificielle, une action pour faire vivre l’image.

Un atelier créatif et accessible à tous, pour explorer le jeu des identités, le masque et la métamorphose, en lien avec l’esprit du carnaval.

Tout public intergénérationnel .

chemin du château Micro-folie Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 98 05 37

