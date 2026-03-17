Atelier Deviens archéologue Route de Feuguerolles Vieux

Atelier Deviens archéologue

Route de Feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Lundi 2026-04-13 14:30:00

fin : 2026-04-24 16:30:00

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-21

Une invitation à une initiation au métier d’archéologue autour d’une fausse fouille. Les enfants apprennent à fouiller, reconnaître les objets archéologiques, les étudier…

Une invitation à une initiation au métier d’archéologue autour d’une fausse fouille. Les enfants apprennent à fouiller, reconnaître les objets archéologiques, les étudier…

Infos pratiques

A partir de 8 ans, durée 2h00

Réservation obligatoire places limitées .

Route de Feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20 vieuxlaromaine@calvados.fr

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English : Atelier Deviens archéologue

An introduction to the profession of archaeologist based on a mock excavation. Children learn how to dig, recognise archaeological objects and study them…

L’événement Atelier Deviens archéologue Vieux a été mis à jour le 2026-03-17 par Calvados Attractivité