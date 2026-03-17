Atelier Deviens archéologue Route de Feuguerolles Vieux
Atelier Deviens archéologue Route de Feuguerolles Vieux lundi 13 avril 2026.
Atelier Deviens archéologue
Route de Feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Lundi 2026-04-13 14:30:00
fin : 2026-04-24 16:30:00
Date(s) :
2026-04-13 2026-04-21
Une invitation à une initiation au métier d’archéologue autour d’une fausse fouille. Les enfants apprennent à fouiller, reconnaître les objets archéologiques, les étudier…
Une invitation à une initiation au métier d’archéologue autour d’une fausse fouille. Les enfants apprennent à fouiller, reconnaître les objets archéologiques, les étudier…
Infos pratiques
A partir de 8 ans, durée 2h00
Réservation obligatoire places limitées .
Route de Feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20 vieuxlaromaine@calvados.fr
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English : Atelier Deviens archéologue
An introduction to the profession of archaeologist based on a mock excavation. Children learn how to dig, recognise archaeological objects and study them…
L’événement Atelier Deviens archéologue Vieux a été mis à jour le 2026-03-17 par Calvados Attractivité