Atelier Deviens réalisateur Cinéma Andronis de Montendre Montendre

Atelier Deviens réalisateur

Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre Charente-Maritime

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 09:00:00

fin : 2026-01-23 12:00:00

2026-01-23

Avec l’aide de Benoît MOHR, intervenant du FAR (Fonds Audiovisuel de Recherche), venez réaliser un court-métrage qui sera projeté sur grand écran lors d’une séance publique ! A partir de 12 ans.

English :

With the help of Benoît MOHR, a member of FAR (Fonds Audiovisuel de Recherche), come and make a short film that will be shown on the big screen at a public screening! Ages 12 and up.

