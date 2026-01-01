Atelier Deviens réalisateur Cinéma Andronis de Montendre Montendre
Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre Charente-Maritime
Début : 2026-01-23 09:00:00
fin : 2026-01-23 12:00:00
2026-01-23
Avec l’aide de Benoît MOHR, intervenant du FAR (Fonds Audiovisuel de Recherche), venez réaliser un court-métrage qui sera projeté sur grand écran lors d’une séance publique ! A partir de 12 ans.
Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 62 51 76 02 cinema.landronis@gmail.com
English :
With the help of Benoît MOHR, a member of FAR (Fonds Audiovisuel de Recherche), come and make a short film that will be shown on the big screen at a public screening! Ages 12 and up.
L’événement Atelier Deviens réalisateur Montendre a été mis à jour le 2026-01-13 par Offices de Tourisme de Jonzac