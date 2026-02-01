Atelier deviens savant Manoir des Sciences Réaumur

Atelier deviens savant

Manoir des Sciences 8 rue Ferchault Réaumur Vendée

Début : 2026-02-25 15:00:00

fin : 2026-02-25 16:30:00

Le Manoir des Sciences propose des ateliers ludiques pour les scientifiques en herbe !

Ces ateliers ludiques pour les scientifiques en herbe sont proposés certains mercredis des vacances scolaires.

Accompagnés d’un médiateur, les enfants auront l’occasion de réaliser des expériences surprenantes et découvriront les secrets de la science tout en s’amusant.

Le thème de cette séance l’eau

Pour les enfants de 7 à 11 ans .

English :

The Manoir des Sciences offers fun workshops for budding scientists!

