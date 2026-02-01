Atelier deviens savant Manoir des Sciences Réaumur
Atelier deviens savant Manoir des Sciences Réaumur mercredi 25 février 2026.
Atelier deviens savant
Manoir des Sciences 8 rue Ferchault Réaumur Vendée
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 15:00:00
fin : 2026-02-25 16:30:00
Date(s) :
2026-02-25
Le Manoir des Sciences propose des ateliers ludiques pour les scientifiques en herbe !
Ces ateliers ludiques pour les scientifiques en herbe sont proposés certains mercredis des vacances scolaires.
Accompagnés d’un médiateur, les enfants auront l’occasion de réaliser des expériences surprenantes et découvriront les secrets de la science tout en s’amusant.
Le thème de cette séance l’eau
Pour les enfants de 7 à 11 ans .
Manoir des Sciences 8 rue Ferchault Réaumur 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 99 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Manoir des Sciences offers fun workshops for budding scientists!
L’événement Atelier deviens savant Réaumur a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges