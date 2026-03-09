Atelier Deviens un artiste du cosmos Graines de mômes Place Petite Rosselle Mouthiers-sur-Boëme

Atelier Deviens un artiste du cosmos Graines de mômes

Place Petite Rosselle Médiathèque Mouthiers-sur-Boëme Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 15:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Comme les artistes du livre, chaque participant tirera au sort une unité de mesure et imaginera sa propre version du Cosmos !

.

Place Petite Rosselle Médiathèque Mouthiers-sur-Boëme 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 50 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Like the artists in the book, each participant will draw a unit of measurement and imagine his or her own version of the Cosmos!

L’événement Atelier Deviens un artiste du cosmos Graines de mômes Mouthiers-sur-Boëme a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême