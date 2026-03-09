Atelier Deviens un artiste du cosmos Graines de mômes Place Petite Rosselle Mouthiers-sur-Boëme
Place Petite Rosselle Médiathèque Mouthiers-sur-Boëme Charente
Début : 2026-05-27 15:00:00
fin : 2026-05-27
2026-05-27
Comme les artistes du livre, chaque participant tirera au sort une unité de mesure et imaginera sa propre version du Cosmos !
Place Petite Rosselle Médiathèque Mouthiers-sur-Boëme 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 50 14
Like the artists in the book, each participant will draw a unit of measurement and imagine his or her own version of the Cosmos!
