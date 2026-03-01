Atelier Deviens un artiste du cosmos Graines de mômes Médiathèque MédiaPorte Ruelle-sur-Touvre

Atelier Deviens un artiste du cosmos Graines de mômes

Médiathèque MédiaPorte 15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-03-21 14:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Comme les artistes du livre, chaque participant tirera au sort une unité de mesure et imaginera sa propre version du Cosmos !

.

Médiathèque MédiaPorte 15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 50 16

English :

Like the artists in the book, each participant will draw a unit of measurement and imagine his or her own version of the Cosmos!

