Atelier « Deviens un Héraut » Pirou lundi 27 octobre 2025.

Château Pirou, Manche

27 octobre 2025, 14h30

2025-10-27

En compagnie du héraut du seigneur de Pirou, les enfants et parents se mettent dans la peau d’un héraut d’armes, personne essentielle dans les combats. Le héraut est une personne chargée d’identifier les combattants sur les champs de bataille et pendant les tournois, grâce aux armoiries qui se trouvent sur leurs écus. Les armoiries permettent de distinguer n’importe quel combattant, mais aussi plus tard les villes, corporations de métiers, clergé, etc…

Apprenez le vocabulaire héraldique, les règles du blason, et repartez avec vos propres armoiries dessinées à la fin de l’atelier. Durée 1h

Les lundis et vendredis pendant les vacances de la Toussaint. .

Château Pirou, 50770 Pirou, Manche, Normandie. +33 2 33 46 34 71, accueil@chateau-pirou.fr

