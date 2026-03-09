Atelier Deviens un héraut Pirou

Atelier Deviens un héraut

3 Le Château Pirou Manche

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-01 10:30:00

fin : 2026-05-03 11:30:00

2026-04-01

Atelier de dessin. En compagnie du héraut d’armes du château de Pirou, les enfants et parents apprennent le métier de héraut. Le héraut est une personne chargée d’identifier les combattants sur les champs de bataille et pendant les tournois, grâce aux armoiries qui se trouvent sur leurs écus.

A partir de 6 ans. .

3 Le Château Pirou 50770 Manche Normandie +33 2 33 48 83 56 accueil@chateau-pirou.fr

