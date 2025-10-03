Atelier d’exercices de lecture à voix haute Bibliothèque municipale de la Neuville en Hez 60510 La Neuville-en-Hez

Atelier d’exercices de lecture à voix haute Bibliothèque municipale de la Neuville en Hez 60510 La Neuville-en-Hez vendredi 3 octobre 2025.

Atelier d’exercices de lecture à voix haute Vendredi 3 octobre, 19h00 Bibliothèque municipale de la Neuville en Hez 60510 Oise

Gratuit sans condition, limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T19:00:00 – 2025-10-03T21:00:00

Fin : 2025-10-03T19:00:00 – 2025-10-03T21:00:00

-Exercices d’échauffement par l’articulation, le souffle et le rythme (virelangues…)

-Lecture préparée de textes courts apportés par les participants.

-Exercices de lecture sur textes non préparés (toujours courts et en prose) fournis par les deux organisatrices de l’événement.

Bibliothèque municipale de la Neuville en Hez 60510 2 rue du Général Leclerc 60510 La Neuville en Hez La Neuville-en-Hez 60510 Oise Hauts-de-France 0673121032

-Exercices d’échauffement par l’articulation, le souffle et le rythme (virelangues…)