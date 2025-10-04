Atelier d’exploration : autour de la lumière Bibliothèque Teisseire Malherbe Grenoble
Atelier d'exploration : autour de la lumière Samedi 4 octobre, 15h30 Bibliothèque Teisseire Malherbe Isère
Entrée libre, en continu en fonction des places disponibles
2025-10-04T15:30:00 – 2025-10-04T17:30:00
Dans le cadre du Mois des p’tits lecteurs
Un temps pour explorer autour de la lumière et de ses effets mécaniques et artistiques. Ici, l’émerveillement et l’enchantement sont au rendez-vous.
Pour les 0-6 ans, en famille
En continu
Bibliothèque Teisseire Malherbe 12 ALLÉE CHARLES PRANARD 38100 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 5 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476865200 https://bm-grenoble.fr
