Atelier d’exploration : autour de la lumière Bibliothèque Teisseire Malherbe Grenoble

Atelier d’exploration : autour de la lumière Samedi 4 octobre, 15h30 Bibliothèque Teisseire Malherbe Isère

Entrée libre, en continu en fonction des places disponibles

Début : 2025-10-04T15:30:00 – 2025-10-04T17:30:00

Fin : 2025-10-04T15:30:00 – 2025-10-04T17:30:00

Dans le cadre du Mois des p’tits lecteurs

Un temps pour explorer autour de la lumière et de ses effets mécaniques et artistiques. Ici, l’émerveillement et l’enchantement sont au rendez-vous.

Pour les 0-6 ans, en famille

En continu

Bibliothèque Teisseire Malherbe 12 ALLÉE CHARLES PRANARD 38100 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 5 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476865200 https://bm-grenoble.fr

