Atelier d’exploration vocale, Centre d’animation Bacalan, Bordeaux

Atelier d’exploration vocale Mardi 24 février, 18h00 Centre d’animation Bacalan Gironde

Prix libre

Début : 2026-02-24T18:00:00+01:00 – 2026-02-24T20:00:00+01:00

Fin : 2026-02-24T18:00:00+01:00 – 2026-02-24T20:00:00+01:00

Votre voix est unique, elle est votre compagnon de tous les jours… et si on s’amusait à la découvrir sous un autre angle, pour mieux l’apprivoiser ?

Un atelier ouvert à toutes et tous pour explorer la voix de façon ludique et collective, en toute bienveillance. A travers des jeux qui mêlent improvisation, lecture à voix haute et langage imaginaire, l’artiste Natacha Roscio vous propose un temps pour cultiver l’écoute de soi et des autres. Un espace de liberté pour lâcher prise, s’essayer, oser, sortir du cadre, aux frontières entre théâtre, chant, jeu et émotions.

Centre d'animation Bacalan 139 Rue Joseph Brunet 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bacalan Gironde Nouvelle-Aquitaine

Un atelier pour partir à la découverte de sa voix