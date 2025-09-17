ATELIER D’EXPLORATIONS SCÉNIQUES AVEC SANDRINE ROCHE Saint-Germain-du-Teil

Des jeux autour de l’écriture, de la danse pour explorer quelques scènes, entrer dans l’univers de la pièce.

Un travail d’improvisations variées (écriture, danse, jeu…) autour de quelques scènes de CroiZades (Jozef&Zelda).

14 JAN 18:30 > 20:00

SAINT-GERMAIN-DU-TEIL

5€

Accueilli par Scènes Croisées avec le soutien de Foyer rural de St Germain du Teil et l’association Familles Actives EVS

Saint-Germain-du-Teil 48340 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

English :

Games based on writing and dance to explore a few scenes and enter the world of the play.

Varied improvisations (writing, dance, acting?) around a few scenes from CroiZades (Jozef&Zelda).

jAN 14 18:30 > 20:00

SAINT-GERMAIN-DU-TEIL

5?

Hosted by Scènes Croisées with the support of Foyer rural de St Germain du Teil and association Familles Actives EVS

German :

Spiele rund um das Schreiben und den Tanz, um einige Szenen zu erkunden und in die Welt des Stücks einzutauchen.

Verschiedene Improvisationen (Schreiben, Tanzen, Spielen) zu einigen Szenen aus CroiZades (Jozef&Zelda).

14. JAN. 18:30 > 20:00

SAINT-GERMAIN-DU-TEIL

5?

Gastgeber: Scènes Croisées mit der Unterstützung von Foyer rural de St Germain du Teil und dem Verein Familles Actives EVS

Italiano :

Giochi basati sulla scrittura e sulla danza per esplorare alcune scene ed entrare nel mondo dello spettacolo.

Improvvisazioni varie (scrittura, danza, recitazione, ecc.) intorno ad alcune scene di CroiZades (Jozef&Zelda).

14 GENNAIO 18:30 > 20:00

SAINT-GERMAIN-DU-TEIL

5?

Ospitato da Scènes Croisées con il sostegno del Foyer rural de St Germain du Teil e dell’associazione Familles Actives EVS

Espanol :

Juegos basados en la escritura y la danza para explorar algunas escenas y entrar en el mundo de la obra.

Improvisaciones variadas (escritura, danza, interpretación, etc.) en torno a algunas escenas de CroiZades (Jozef&Zelda).

14 JAN 18:30 > 20:00

SAINT-GERMAIN-DU-TEIL

5?

Organizado por Scènes Croisées con el apoyo del Foyer rural de St Germain du Teil y la asociación Familles Actives EVS

