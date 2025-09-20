Atelier d’expression créative Chartreuse de Lussy Bordeaux

Atelier d’expression créative Chartreuse de Lussy Bordeaux samedi 20 septembre 2025.

Atelier d’expression créative Samedi 20 septembre, 14h00 Chartreuse de Lussy Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T16:+

Fin : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T16:+

Vous cherchez une activité artistique enrichissante ? L’atelier « Expression créative », animé par Charlotte Latour, vous propose une immersion créative accessible aux enfants dès 6 ans, ados et adultes, débutants ou déjà initiés.

À travers une approche sensorielle et ludique, cet atelier vous invite à explorer différentes matières et techniques pour exprimer librement votre imagination.

Que vous veniez avec une idée ou que vous vous laissiez inspirer sur place, chaque participant est accompagné dans son propre projet artistique.

Chartreuse de Lussy 10 Avenue Bel air, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Caudéran Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://agja.monclub.app/app/68b997440eebd6503829fa6f?selectedMembership=68b83beaea280dae4a17b6d5&step=1&selectedSlots=&waitingSlots=&childSubscription=false »}]

À travers une approche sensorielle et ludique, cet atelier vous invite à explorer différentes matières et techniques pour exprimer librement votre imagination. cours d’art art plastique