Atelier d’expression orale et gestuelle Salle du Foyer Rural Heugas

Salle du Foyer Rural 22 chemin de la Pachère Heugas Landes

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-22

2025-10-21

Animé par une comédienne professionnelle, Cécile Proudhon, de la Compagnie CETO.

Ludique, cet atelier fondé sur les déplacements, voix et respirations, mouvements corporels, doit faciliter l’échange oral mener à plus d’aisance en public.

Inscription pour les 2 ateliers, participation de 10 € au total . .

Salle du Foyer Rural 22 chemin de la Pachère Heugas 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 60 57 00 lhemous@yahoo.fr

