Atelier d’expression vocale créative pour tous « Viens chanter en forêt ! »

Soultzbach-les-Bains Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-08-23 09:00:00
fin : 2025-08-23 12:00:00
2025-08-23
Venez déployer votre voix, dans le respect de votre rythme et vos capacités, et surtout vous amuser, via des pratiques accessibles à tous, ludiques et créatives. Aucun prérequis nécessaire… hormis l’envie de chanter !
Samedi 23 août de 9h à 12h, Vallée de Munster
Venez égayer la forêt de votre voix et vibrer à l’unissons les 2 pieds plantés dans la Terre ? Venez déployer votre voix, dans le respect de votre rythme et vos capacités, et surtout vous amuser, via des pratiques accessibles à tous, ludiques et créatives. Aucun prérequis nécessaire… hormis l’envie de chanter !
Lieu communiqué à l’inscription (dans un rayon de 15 minutes autour de Munster).
Tarif 30€/personne la demi journée / si vous rencontrez des difficultés financières et avez vraiment l’envie de participer, me contacter pour discuter d’un tarif équitable.
12 personnes maximum .
Soultzbach-les-Bains 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 6 26 49 79 52 j.touron.arttherapie@gmail.com
English :
Come and develop your voice, while respecting your own rhythm and abilities, and above all: have fun, with practices that are accessible to all, playful and creative. No prerequisites… except the desire to sing!
German :
Kommen Sie, um Ihre Stimme zu entfalten, indem Sie Ihren Rhythmus und Ihre Fähigkeiten respektieren, und vor allem: um Spaß zu haben, mithilfe von für alle zugänglichen, spielerischen und kreativen Praktiken. Keine Vorkenntnisse erforderlich… außer der Lust zu singen!
Italiano :
Venite a sviluppare la vostra voce, rispettando il vostro ritmo e le vostre capacità, e soprattutto: divertitevi, attraverso pratiche accessibili a tutti, divertenti e creative. Non ci sono prerequisiti… a parte la voglia di cantare!
Espanol :
Ven a desarrollar tu voz, respetando tu ritmo y tus capacidades, y sobre todo: diviértete, a través de prácticas accesibles a todos, divertidas y creativas. No hay requisitos previos… ¡aparte de las ganas de cantar!
