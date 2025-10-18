Atelier d’Halloween Weldom Crozon
Atelier d’Halloween Weldom Crozon samedi 18 octobre 2025.
Atelier d’Halloween
Weldom 14 Boulevard Pierre Mendès France Crozon Finistère
Création d’un village d’Halloween avec du matériel de chez Weldom, animé par Marie-Laure DELETOILLE, décoratrice d’intérieur chez Home Suits You.
Un moment complice à partager entre parents et enfants.
8 participants, les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.
Prendre une tenue qui ne craint pas la peinture.
Inscription à l’accueil du magasin Weldom, ne tardez pas ! .
