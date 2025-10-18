Atelier d’Halloween Weldom Crozon

Atelier d’Halloween

Weldom 14 Boulevard Pierre Mendès France Crozon Finistère

Création d’un village d’Halloween avec du matériel de chez Weldom, animé par Marie-Laure DELETOILLE, décoratrice d’intérieur chez Home Suits You.

Un moment complice à partager entre parents et enfants.

8 participants, les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Prendre une tenue qui ne craint pas la peinture.

Inscription à l’accueil du magasin Weldom, ne tardez pas ! .

Weldom 14 Boulevard Pierre Mendès France Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 19 79

