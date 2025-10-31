Atelier d’halloween Ville de Gien et CMJ Gien

Atelier d’halloween Ville de Gien et CMJ Gien vendredi 31 octobre 2025.

Atelier d’halloween Ville de Gien et CMJ

Place Leclerc Gien Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 16:00:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Le vendredi 31 octobre, à l’occasion du marché d’Halloween, la ville de Gien et le Conseil Municipal des Jeunes tiennent un stand.

À l’occasion du marché d’Halloween, la ville de Gien et le Conseil Municipal des Jeunes organisent le vendredi 31 octobre plusieurs animations.

À partir de 16h, des ateliers sont proposés pour fabriquer des guirlandes et se faire maquiller.

Un défilé est ensuite prévu à 18h dans les rues du centre-ville.

Venez nombreux ! .

Place Leclerc Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 29 80 00

English :

On Friday, October 31, at the Halloween market, the town of Gien and the Conseil Municipal des Jeunes will be setting up a stand.

German :

Anlässlich des Halloween-Marktes am Freitag, den 31. Oktober, sind die Stadt Gien und der Jugendstadtrat mit einem Stand vertreten.

Italiano :

Venerdì 31 ottobre, in occasione del mercatino di Halloween, la città di Gien e il Conseil Municipal des Jeunes allestiranno una bancarella.

Espanol :

El viernes 31 de octubre, en el mercado de Halloween, la ciudad de Gien y el Conseil Municipal des Jeunes instalarán un puesto.

L’événement Atelier d’halloween Ville de Gien et CMJ Gien a été mis à jour le 2025-10-21 par OT GIEN