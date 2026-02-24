Atelier d’hiver Radepont
Atelier d’hiver Radepont samedi 7 mars 2026.
Atelier d’hiver
Radepont Eure
Début : 2026-03-07 14:00:00
fin : 2026-03-07 17:00:00
2026-03-07
Réservez vite votre Atelier
Au sein de mon atelier à Radepont en Normandie, je vous invite à partager cette bulle créative de 3h en petit comité. (matières premières, cuissons, émaillage et goûter compris)
Atelier ouvert aux enfants à partir d’une dizaine d’année accompagnés d’un adulte pour u temps créatif parent/enfant.
Et venez passer un moment convivial et créatif en famille ou entre amis.
4 places disponibles
130 euros/ personne
Réservation par email ou par dossier via le site internet www.flopyceramique.com .
Radepont 27380 Eure Normandie +33 6 51 02 46 79
