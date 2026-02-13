Atelier d’humour, Théâtre Maoundôh-culture – THEMACULT, N’Djaména

Atelier d’humour 24 février – 4 avril Théâtre Maoundôh-culture – THEMACULT

7 personnes max

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-24T10:00:00+01:00 – 2026-02-24T13:00:00+01:00

Fin : 2026-04-04T11:00:00+02:00 – 2026-04-04T14:00:00+02:00

Amener les participants à s’approprier les dix mots et de créer de spectacles de l’humour de en s’inspirant des leurs vécus et problèmes des quartiers ;

– Valoriser les dix mots par l’humour ;

– Le déroulement du travail se fera autour des dix mots (connaissance

des mots, création des textes, répétitions et spectacles)

Théâtre Maoundôh-culture – THEMACULT N’Djamena N’Djaména

