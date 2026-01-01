Atelier Diabète et Ramadan Maison médicale de Bellevue Nantes

jeudi 15 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-15 14:00 – 16:00
Gratuit : oui  Tout public 

Cet atelier est conçu pour aider les personnes diabétiques de type 2 à préparer le mois du Ramadan .L’objectif est de donner les clés necessaires pour concilier pratique religieuse et équilibre glycémique tout en minimisant les risques d’hypoglycémie ou hyperglycémie .

Maison médicale de Bellevue Nantes 44100


