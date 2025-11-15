Atelier Diagnostic informatique Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon
Atelier Diagnostic informatique
Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon Eure
Début : 2025-11-15 14:00:00
fin : 2025-11-15 16:00:00
2025-11-15
Votre ordinateur rame ? Votre Internet vous joue des tours ? Ne subissez plus ! Offrez-vous un diagnostic GRATUIT avec un informaticien prêt à transformer vos tracas numériques en histoire ancienne.
✅ Une solution sur-mesure, rien que pour vous !
Venez avec votre ordinateur, votre disque dur ou votre appareil connecté et obtenez un diagnostic gratuit, proposé par Philippe BAKON. Il résoudra vos petits soucis directement ou vous proposera des astuces et solutions personnalisées pour un ordi au top de ses performances !
C’est rapide, c’est gratuit, et c’est pour vous ! Découvrez à ses côtés les bonnes pratiques pour faire durer vos appareils numériques, faire des économies, tout en préservant nos ressources naturelles.♻️
RDV au rez-de-chaussée de la Manufacture des Capucins, 2 place Jean Paul II, Ecoquartier FIESCHI, 27200 Vernon
GRATUIT
Inscription sur lamanufacturedescapucins.coop .
Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon 27200 Eure Normandie
