Atelier Dialogue avec l’Au-delà L’Arbre à Papillons Argelès-Gazost

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Comment dialoguer avec les Ames et recevoir leurs conseils et guidance …

Alors que nous évoluons dans la matière, nous oublions bien souvent d’où nous venons.

Il est grand temps de retrouver auprès des Ames reparties à la maison des dialogues importants pour notre chemin de Guérison.

Venez découvrir ses échanges, et partages d’amour et de vérité.

Parents, grands-parents, enfants, animaux, et bien plus d’êtres encore viendront vous révéler des belles et bienveillantes vérités.

Ce sera le moment de les accompagner aussi dans leur évolution …

Harmonisation des énergies

Intentions et vœux de participants

Connexion avec l’Au-delà

Connexion avec nos chers Ames

Soins vibratoires et méditation active tout au long de la journée. .

L’Arbre à Papillons ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 63 08 17 81

English :

How can you talk to the Souls and receive their advice and guidance?

German :

Wie kann man mit den Seelen in Dialog treten und ihren Rat und ihre Führung erhalten?

Italiano :

Come posso parlare con le Anime e ricevere i loro consigli e la loro guida?

Espanol :

¿Cómo puedo hablar con las Almas y recibir su consejo y orientación?

