Atelier Dialogue avec l’Au-delà L’Arbre à Papillons Argelès-Gazost

Atelier Dialogue avec l’Au-delà
L’Arbre à Papillons ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
2025-09-21
Comment dialoguer avec les Ames et recevoir leurs conseils et guidance …
Alors que nous évoluons dans la matière, nous oublions bien souvent d’où nous venons.
Il est grand temps de retrouver auprès des Ames reparties à la maison des dialogues importants pour notre chemin de Guérison.
Venez découvrir ses échanges, et partages d’amour et de vérité.
Parents, grands-parents, enfants, animaux, et bien plus d’êtres encore viendront vous révéler des belles et bienveillantes vérités.
Ce sera le moment de les accompagner aussi dans leur évolution …
Programme
Harmonisation des énergies
Intentions et vœux de participants
Connexion avec l’Au-delà
Connexion avec nos chers Ames
Soins vibratoires et méditation active tout au long de la journée. .
L’Arbre à Papillons ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 63 08 17 81
English :
How can you talk to the Souls and receive their advice and guidance?
German :
Wie kann man mit den Seelen in Dialog treten und ihren Rat und ihre Führung erhalten?
Italiano :
Come posso parlare con le Anime e ricevere i loro consigli e la loro guida?
Espanol :
¿Cómo puedo hablar con las Almas y recibir su consejo y orientación?
